El vicepresidente Otto Sonnenholzner, durante una rueda de prensa virtual realizada este martes 17 de marzo del 2020, exhortó a la población a que obedezca las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para frenar la expansión del coronavirus en Ecuador. "El mayor enemigo debe ser el virus, no la desobediencia", dijo el segundo mandatario.

También, hablo sobre la dificultad para determinar si el contagio es comunitario o no, "los cercos epidemiológicos no son perfectos". Dijo que es probable que haya contagios comunitarios, principalmente en Guayas, pero señaló que se transparentará las cifras. Además, no descartó que haya más casos y que por ello se tomó la iniciativa de que los laboratorios puedan hacer la prueba del covid-19.