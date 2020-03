En una entrevista, en Contacto Directo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que los policías controlarán la restricción de circulación ciudadana, acompañados por militares y agentes de tránsito, según sus competencias.

"Si es que en la calle está circulando un automóvil con la placa que no es la que está autorizada ese día entonces una grave infracción de tránsito, me parece que es de segunda clase exactamente. No tiene la sanción de prisión porque eso sería contradictorio con lo que estamos procurando hacer en este momento, pero tiene una multa del 50 % del salario básico y menos nueve puntos en la licencia de conducir", enfatizó Romo.

La ministra indicó que incumplir con el toque de queda implica un delito denominado incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Según la funcionaria, se levantará un parte policial en ese momento y se llevará al ciudadano a su casa. Luego que se termine la emergencia o cuando sea posible, se hará el procedimiento respectivo pues el Código Integral Penal sanciona con pena privativa de la libertad de uno a tres años el delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente.

Este martes 17 de marzo se conoció que la cifra de casos confirmados de coronavirus subió de 58 a 111, se incluye a las dos personas fallecidas.