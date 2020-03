En una entrevista, en Contacto Directo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, insistió en que las empresas, industrias o comercios que no estén relacionados con actividades de primera necesidad no pueden seguir laborando. "No es una decisión de las empresas... No es opcional... Tienen que suspender sus actividades", indicó Romo.

Pero, ¿qué ocurre si un empleador no acata esta disposición? La ministra aseguró que los trabajadores pueden comunicarse con el Ministerio de Trabajo y hacer la respectiva denuncia.

Para hacer el trámite se necesita un oficio que, por la restricción de circulación, debe enviar a la página web en línea o mediante correo electrónico. Pasos: 1. Realizar la denuncia mediante el canal telefónico 1800-266822, o mediante el correo electrónico [email protected] ; o en línea mediante el ítem "Ir al trámite en línea". 2. Recibir la respuesta del Ministerio del Trabajo por el medio de notificación registrado. El trámite no tiene costo.

La suspensión de la actividad comercial y el teletrabajo, en las empresas que lo puedan hacer, durará, en primera instancia, mientras dure la crisis.

La ministra Romo, en la entrevista con Ecuavisa, indicó que cada semana se evaluará la situación de las empresas. Pero, recalcó, que para frenar la expansión del virus, los 15 primeros días son primordiales.