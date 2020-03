El consejo ampliado de la CONAIE desde Baños resolvió rechazar las medidas económicas y declarar la movilización nacional permanente y progresiva para impedir lo que llaman el nuevo paquetazo. Al mismo tiempo convocan a una convención nacional de Pachakutik para definir su candidato a la presidencia de la República.

Las #medidaseconómicas anunciadas el pasado martes por el régimen acumulan rechazos desde distintas orillas políticas. pic.twitter.com/8W6fyqG0DZ — Ecuavisa (@ecuavisa) March 14, 2020

Pero no son los únicos que rechazan las medidas. Jaime Nebot sostiene que el gobierno se equivoca al identificar en la ciudadanía a la fuente de la liquidez que le hace falta.

"No debe salir de las ciudades, de las provincias, de los empresarios. Porque si usted asfixia la economía, contagia la crisis del Gobierno a todos esos sectores, va a empobrecer la nación y si usted no compra, alguien no vende y sino vende no hay IVA ni ICE", indicó Nebot

En esa posición, Nebot no está solo. El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, reconoce que el gobierno no ha sido oportuno a la hora de tomar decisiones y considera que para avanzar se tienen que dar algunos pasos hacia atrás.

"Debemos volver a las leyes de estabilización del fondo pretrolero, que era un ahorro. En mi gobierno llegamos a ahorrar más de 2 mil millones de dólares y hoy, si hubieran seguido con esa política, tendríamos 50 o 60 mil millones de dólares y no nos afectaría la crisis del petróleo que tenemos en el país", explicó Gutiérrez.

Así los políticos van cerrando filas alrededor de la propuesta gubernamental de recortar gasto público y de dotar de mayor liquidez a las arcas del fisco.

Sin embargo, la oposición a las acciones anunciadas no llegan acompañadas de propuestas viables. Con un proceso electoral en ciernes nadie quiere ser señalado como copartícipe de algo que dicen se corresponde al manejo inadecuado de las finanzas públicas.