Estados Unidos, Japón y Singapur se suman a la lista de países de los cuales los pasajeros, que vengan desde los mismos, tendrán que cumplir un aislamiento de 14 días en Ecuador.

Así lo anunció el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Riesgos. Por lo que ahora en total son 10 las naciones que están con esa medida.

Este control inició la medianoche de este viernes como parte de la "emergencia sanitaria" declarada a nivel nacional hace dos días por el presidente Lenín Moreno.

Los viajeros que cumplan la cuarentena tendrán que hacerlo con sus propios recursos. Esto ha generado un problema para Franco Quezada, un ciudadano lojano que llegó desde Madrid y no tiene donde quedarse en Guayaquil ya que no tiene familiares ni dinero para pagar un hotel.

"Yo les he dicho que como tengo la custodia de la Policía no me puedo mover, me quedaré a dormir aquí durante los 14 días", aseguró Quezada haciendo referencia al aeropuerto de Guayaquil.

Este procedimiento continuará hasta que se levante la emergencia.