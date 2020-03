Tras pasar 4 días en un hospital italiano, falleció con coronavirus una ecuatoriana de 66 años. La víctima vivía en la ciudad de Fidenza, provincia de Parma, en el norte de ese país europeo. En Ecuador, el vicepresidente confirmó que ella es la primera compatriota que muere por esta pandemia.

Pero la repatriación del cuerpo no solo dependerá de los protocolos, sino de la decisión de sus familiares. Algunos allegados de la mujer de la tercera edad, están aislados como medida de prevención. "Efectivamente hay una ciudadana fallecida en Italia, estamos haciendo las coordinaciones con el Gobierno italiano para ver como se maneja el caso. No es un caso en el que podamos traer el cuerpo así no más. Hay procedimientos claros respecto al manejo de una víctima mortal por coronavirus", dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner.

Ella vivía allá desde el 2013 en Italia, pero su familia es oriunda de la provincia de El Oro. El cuadro de la víctima era complejo, porque padecía de epilepsia.

Ni las autoridades ecuatorianas ni las italianas confirman si hay más compatriotas contagiados por el coronavirus en ese país.