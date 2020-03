La mañana de este jueves 12 de marzo, durante una rueda de prensa, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acompañada de la ministra de Educación, Monserrat Creamer, anunció la suspensión de eventos masivos públicos y privados a nivel nacional y las clases en todos los establecimientos educativos. Esto frente a la declaratoria de emergencia sanitaria vigente desde la noche del miércoles y que fue anunciada por el presidente Lenín Moreno.

Entre las medidas que toma Ecuador están:

Se incrementan de 15 a 22 los hospitales del país que atenderán los casos.

Cada ministerio regulará lo que le corresponda y lo anunciarán en las próximas horas.

Eventos por Semana Santa no se pueden prohibir, pero se pide a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana analizar cuáles eventos masivos se pueden suspender: misas y procesiones. El Gobierno ofrece los medios públicos para transmitir misas y otros eventos referentes a estas costumbres.

Los partidos o eventos deportivos se realizarán sin público.

No se suspende transporte público, empresas siguen activas, tiendas y farmacias también. "Se recomienda desinfección permanente de los vehículos de medios de transporte público, porque tenemos factores de contagio".

La Ministra Romo anunció que se iniciará un proceso penal en contra de la ciudadana que dijo tener coronavirus en Quito y que salió de su aislamiento. A quienes incumplan con esta medida recomendada se les levantará un parte policial para proceder a sanciones a futuro. "Vamos a hacer controles aleatorios para verificar que se está cumpliendo con el aislamiento", advierte Romo, sobre las medidas de contención.

La ministra de Gobierno, aseguró que los "contagios de coronavirus van a crecer, pero eso es lo que tenemos que esperar. La idea es minimizar el número de esos contagios, para no colapsar a los hospitales. Un porcentaje de los contagidos va a requerir hospitalizacion y cuidados intensivos".

Por otro lado, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, manifestó que desde el día lunes 16 de marzo, se habilitará la plataforma digital para los estudiantes. Personal administrativo y docente si debe acudir para gestionar las acciones para que los estudiantes no pierdan clases o se atrasen. "Los estudiantes no volverán a clases hasta que no haya total seguridad que se pueda retornar".