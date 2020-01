Durante una entrevista a diario El Comercio, César Monge, presidente del movimiento CREO, se refirió a las elecciones de 2021 y al actual manejo del Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, asegurando que este se encuentra "tomado por una mafia".

"Según una encuesta a escala nacional, el 83% de los ecuatorianos desconfía de Diana Atamaint. Es decir, del CNE. No se trata de CREO, se trata de que los ecuatorianos están diciendo que no podemos ir al 2021 con un CNE tomado por una mafia. No podemos ir con los esquemas de los apagones, de resultados tardíos", comentó Monge.

El presidente de CREO, también habló sobre el exdirector nacional de Procesos Electorales del CNE, Luis Loyo, quien fue separado de su cargo, y ahora setenciado por integrar una banda que traficaba con cargos públicos, en el mismo caso que se investiga al cura Túarez. Loyo registraba 34 procesos judiciales en su contra, entre ellos falsificación de docuemntos públicos y estafa.

"La pregunta es quién fue la responsable de contratar gente que salía de la cárcel en Latacunga y llegaba al CNE. ¿Quién tenía la última decisión para contratar? Atamaint. Ella contrató a un delincuente como su mano derecha para manejar las elecciones", dijo Monge.

Por su parte, Atamaint asegura que las acusaciones presentadas en el juicio político que se desarrolla en su contra, no tienen ni pies ni cabeza. Por lo que se muestra confiada en que saldrá airosa de la interpelación si es que llegara al pleno. Sobre esta situación, Monge considera que si el juicio político resulta impune, la desconfianza va a seguir creciendo. "Ella por decencia y vergüenza, mínimo, debe retirarse". Por otro lado, el viernes Atamaint dijo que pedirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la auditoría del audio presentado el jueves 9 de enero de 2020, por los interpelantes, Jeannine Cruz y Fernando Flores (asambleístas de CREO), como prueba de un presunto incumplimiento de funciones. La titular del organismo electoral, asegura desconocer el contexto de la conversación entre Luis Loyo y una vocal sin identificar de la delegación electoral de Manabí. En el audio se escucha que se han realizado modificaciones (supuestamente electorales) en Tosagua con la aprobación de una presidenta, pero sin especificar de quién se trata; compromisos que existirían con Jama, negocios con esa delegación por parte de otras dos personas, se anticipa votaciones, entre otros detalles.