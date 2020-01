Ecuador analiza medidas cautelares para Jorge Glas

Así lo anunció la Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, quien aclaró que Glas ya tiene ciertros beneficios en la cárcel de Latacunga, donde cumple su sentencia de 6 años.

"No está en el pabellón común de detenidos, ese es el primer privilegio, segundo está en una celda particular, tercero tiene atención médica especializada y se le provee medeicación de acuerdo a su situación de salud y se le da bidones de agua de manera particular, algo que no tienen otros presos en este centro de detención", señaló Chacón a Ecuavisa.

La CIDH solicitó a Ecuador medidas cautelares para garantizar la integridad personal y vida del exfuncionario.

El Estado tiene hasta el 20 de enero para entregar el informe final sobre la ejecución de dichas medidas.