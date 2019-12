Agreden a vigilante con machete en el cantón Yaguachi

El sargento segundo, Johnny Camino, de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), trabajaba en el cantón Yaguachi cuando fue atacado con un machete.

El uniformado comentó que estaba realizando sus actividades con normalidad, la noche del domingo 29 de diciembre, en las inmediaciones de un supermercado, cuando de repente apareció un individuo en estado etílico a bordo de una motoneta y se dirigió a él para agredirlo.

El motorizado, minutos antes del ataque, estuvo a punto de accidentarse, según dijo el vigilante. "Me insultó, nos insultamos y condujo hasta detrás de una piladora. Ahí dejó la moto y me invitó a pelear. Yo retrocedí y él sacó un machete. Me iba a dar en la cabeza, pero atravesé el brazo", comentó.

El sospechoso, según un informe preliminar de la CTE, se apellida Jiménez y es conocido como alias el "Chuzudo". El hombre se dio a la fuga luego del altercado.