Juicio a María Alejandra Vicuña se ha diferido 5 veces

Hace más de seis meses, el juez Iván Saquicela dictó auto de llamamiento a juicio en contra de la exvicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por el delito de concusión. La Fiscalía la señala por supuestamente exigir pagos a funcionarios a cambio de conservar su empleo, cuando era asambleísta.

El caso pasó a manos de un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia que hasta la fecha no ha podido instalar la audiencia de juzgamiento en la que podría ser condenada. La diligencia se ha diferido por 5 ocasiones.

Inicialmente se fijó para el 1 julio de 2019, pero se difirió por pedido de la procesada, entonces se fijó para el 12 de agosto, pero la Procuraduría pidió su difirimiento. La tercera fecha fue el 23 de septiembre 2019 y no se instaló por pedido de la Fiscalía, entonces se fijó para el 14 de octubre, pero no se llevó a cabo por el paro nacional. La quinta fecha fue el 2 de diciembre, pero nuevamente se difirió por pedido de la procesada. En la última ocasión, María Alejandra Vicuña entregó un certificado médico que daba cuenta de un inminente peligro a su salud si no se practica una cirugía que se fijó para el mismo día de la audiencia.

La sexta fecha programada es el 6 de enero del próximo año. Si finalmente se realiza, Vicuña ha anunciado que convocará a 33 testigos que según su defensa probarán que los pagos fueron voluntarios. La Fiscalía llamará a 20 testigos y la procuraduría a 16.