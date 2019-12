Luis Fernando Yugsi, padre del joven (Steven) asesinado esta semana en su universidad en Rusia, está a la espera de la repatriación del cuerpo de su vástago y al mismo tiempo dió detalles de lo sucedido.

"No fue el incidente con mi hijo, fue un acompañante, un espectador y pasó a ser el asesinado", explica el padre antes de recordar lo último que le dijo Steven.

"Me escribió y me dijo te amo papi, dile a mis hermanos que los amo que son lo mejor que la vida me pudo regelar", contó con lágrimas en los ojos

El agresor tiene 18 años, es de nacionalidad colombiana y fue detenido por la policía. Luis Fernando Yugsi espera ir a una de las audiencias de juicio de este caso que continúa en fase de investigación.

Además, la familia Yugsi está a la espera de la repatriación del cuerpo de Steven, que está a cargo de la universidad y que aún demoraría dos semanas más.