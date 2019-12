Este sábado 30 de noviembre en el mundo se recuerda el Día de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios, una fecha que pretende exponer la importancia en la detección oportuna de los distintos tipos de alteraciones alimentarias, así como motivar a las personas a alejarse de la estigmatización y el obsesivo culto al físico.

Pese a que son muchos los casos de bulimia y anorexia en el país, no existen cifras oficiales de quienes padecen estos desordenes. Y cabe recalcar que no son las únicas patologías.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) solo posee datos sobre obesidad, sobrepeso y desnutrición, que no siempre están ligados a desordenes alimenticios, sino que podrían ser desencadenados por la cultura, educación y economía de la población. Sobre eso podemos decir que en Ecuador 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso o problemas de obesidad.

"Todos los trastornos alimenticios tienen un trasfondo emocional", señala Alexandra Sánchez, psicoterapeuta guayaquileña entrevistada por Ecuavisa.com. La especialista explicó las patologías mencionadas en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

En el caso de los niños, uno de los problemas más comunes es el trastorno de ingestión alimentaria de la infancia. Si el menor muestra dificultades para probar nueva comida, rechaza gran cantidad de alimento o los momentos para almorzar o cenar son caóticos, los padres deberían exponer estas preocupaciones con su pediatra de confianza. Quizás el problema no es que el niño o la niña sea "mí[email protected]", sino que hay un trasfondo emocional o familiar que de alguna manera el pequeño lo está absorbiendo.

Sánchez también se refirió al trastorno Pica, cuyos síntomas podrían ser cuando el infante mastica crayones o lápices de forma constante.

Por último y aunque es menos frecuente, la rumiación, que es cuando el niño regurgita la comida, es otro de los problemas que afectaría al menor.

En los adolescentes, los problemas más frecuentes son la anorexia y la bulimia nerviosa.

"En el caso de la anorexia, hay señales que deberían ser analizadas como: mirarse constantemente al espejo o empear a pesarse de forma continua", dice la especialista.

Esta enfermedad provoca un tono de piel amarillento, cabello quebradizo y amenorrea, que es la ausencia del ciclo menstrual.

Sánchez señala que tanto la anorexia como la bulimia afectan mucho más a mujeres que a hombres y que en países como España, en donde sí constan cifras oficiales, 1 de cada 10 personas con anorexia muere.

A propósito de este día, Ecuavisa.com conversó también con Maru Donoso, la fundadora de la primera agencia de modelos talla plus de Ecuador.

Donoso inicia contando su historia cuando tenía 8 años. En esa época fue rechazada en una audición para una agrupación musical de su colegio por ser considerada "gordita".

Este episodio fue traumático para la joven quien luchó por lograr el peso ideal durante toda su adolescencia y parte de su vida adulta. Incluso en 2009 optó por usar una malla lingual. Un implemento que fue cosido a su lengua para impedirle comer y forzarse a una dieta líquida.

Cuatro semanas duró con este artefacto en su cuerpo lo que le provocó una infección que atacó incluso sus riñones.

Algún tiempo después y con tratamiento, Donoso logró superar este episodio, aceptarse e iniciar su carrera como modelo de tallas grandes o plus.

Ella decide crear Plus Trends Company porque asegura que después de su recuperación notó que "no había espacio para las mujeres plus en ningún lado, sencillamente estábamos absolutamente invisibilizadas".

Además de tener una agencia de modelos, Donoso crea también su propia línea de ropa para mujeres de tallas grandes, en la que ofrece trajes de baño, lencería, jeans y todo tipo de ropa.

Reconoce que aunque el mercado para que una modelo de talla plus pueda realizar su carrera no es tan amplio, constantemente las invitan a desfiles "y eso ya es un paso super importante", asegura.

Finalmente, Maru recomienda a quienes están padeciendo desordenes alimenticios que sepan elegir el tipo de contenido que están consumiendo en sus redes sociales y que intenten encontrar la raíz del problema "antes de que sea demasiado tarde".