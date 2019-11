La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, pidió a la comisión multipartidista de la Asamblea, grupo que investiga los hechos relacionados al paro nacional, que le coloquen "los grilletes que quieran y que le pongan custodia policial" pero que le permitan regresar a su trabajo.

"Les pido y hago público este pedido. Que me coloquen todos los grilletes que quieran, que me pongan custodia policial pero que me dejen presentar en mi lugar de trabajo que es es la Prefectura de Pichincha. No nos quiten lo que el pueblo de Pichincha nos ha entregado en las urnas", dijo la funcionaria quien cumple prisión preventiva por el resunto delito de rebelión en la cárcel de Latacunga.

"Luego de concluidos los allanamientos a casas y al edificio de la Prefectura de Pichincha se pudo determinar que no existen elementos que evidencien que se incurrió tal delito", se defendió la también exsecretaria de Gestión de la Política.

Además de Pabón, su asesor, Christian González; el exasambleísta correísta, Virgilio Hernández; el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira y otras personas más comparecieron ante los legisladores la tarde de este lunes 11 de noviembre.

Hernández, quien desde el pasado martes también cumple prisión preventiva por el mismo delito de rebelión, aseguró que: "la justicia no ha podido deteminar los factores y materialidades" en este caso, "pues no existió levantamiento en armas".

Este martes 12 de noviembre se tiene previsto que ocho dirigentes indígenas acudan a la comisión multipartidista.