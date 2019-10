Con el tradicional ritual de purificación a los dirigentes de los diferentes pueblos y nacionalidades de Ecuador, empezó el denominado Parlamento Popular convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

A la sede de la organización, en el norte de Quito, llegaron decenas de delegados de distintas organizaciones sociales con el objetivo de debatir y proponer un nuevo modelo económico para el país.

La Conaie fue la principal organización que se opuso a la eliminación del subsidio a los combustibles, tras violentas jornadas de protesta, obligó al Gobierno a retroceder en su decisión.

"Un modelo económico que nos permita construir ese concepto tan importante del Estado plurinacional. Vivir en paz donde haya libertad. Donde todos y todas tomemos decisiones sobre el destino de nuestro pueblo", Jaime Vargas, presidente de la Conaie.

Vargas es investigado por la justicia por sus declaraciones sobre la creación de un ejército propio para las comunidades indígenas y también por la retención de policias durante las manifestaciones. "No somos terroristas, no somos guerrilleros, no somos subversivos", comentó.

Algunos dirigentes plantearon alternativas para el ingreso de recursos al físico y mantener los subsidios. "Ya se ha hablado de las personas que tengan vehículas de más de 50 mil dólares, también sobre la reducción del salario y la renegociación del petróleo", dijo Javier Aguavil, presidente de Conaice.

Al Parlemento Popular además asistieron trabajadores, estudiantes. También economistas y docentes como Pablo Dávalos y el expresidente de la Constituyente de Montecristi, Alberto Acosta.