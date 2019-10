La tarde de este viernes 18 de octubre, el presidente de la República, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea el veto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Mantiene la decisión del legislativo de no despenalizar el aborto en casos de violación. El Ejecutivo hace además observaciones a otras normas que serán conocidas por la Comisión de Justicia de la legislatura, la que deberá presentar el informe al pleno.

El Parlamento tendrá ahora 30 días para debatir y votar sobre este veto antes de hacer oficiales los cambios al COIP.

La objeción parcial del presidente de la República llega un día después de la advertencia que hiciera la Iglesia: advirtió que si el Ejecutivo daba paso a esta posibilidad “habría otro descontento social” en el país, haciendo alusión a la violentas protestas de la semana pasada, que llegaron a su fin con la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

El pasado 17 de septiembre, los legisladores decidieron no aprobar el aborto por violación. Se requerían 70 votos para reformar el artículo 150 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP); sin embargo, la propuesta alcanzó 65. Es decir no se despenaliza el aborto en casos de violación, incesto, estupro o inseminación no consentida.

Actualmente, en Ecuador solo se permite el aborto si una mujer violada tiene alguna discapacidad mental o si está en peligro de perder su vida.