Un millón más de contenedores podrán llegar a Guayaquil, en los próximo meses, luego de que se culminaran los trabajos de dragado y profundización del canal de acceso al puerto de Guayaquil. Una obra que estaba contemplada para el 2020, pero que fue ejecutada en solo 9 meses.

El buque Mundra ingresó esta semana a la Terminal Portuaria de Guayaquil, con once metros de calado, antes esto habría sido imposible, ya que la profundidad del canal de acceso era de hasta nueve metros y medio. Se destruyeron las rocas que conformaban la zona denominada ‘Los Goles’ y que impedían que los buques lleguen con mayor cantidad de carga.

Es decir que de los dos millones de contenedores que llegaban anualmente a Guayaquil, en 3 mil buques operativos, la cifra aumentará a tres millones, seguí explicó Sergio Murillo, presidente de la Asociacion de Terminales Portuarios del Ecuador. "Este tipo de embarcaciones ya llegaban a Guayaquil, pero no no optimizadas en su capacidad porque no había la profundidad necesaria"

El gerente de la Terminal Portuaria Guayaquil, Luis Enrique Navas, enfatizó que la obra tendrá una vida útil de hasta 50 años y fue hecha con inversión de las navieras, que ahora buscan optimizar las operaciones. "Involucra la expansión del muelle, el dragado de profundización de los mismos, incorporación de grúas, equipos e infraestructura con aproximadamente $35 millones".

Se esperaba que el dragado y profundización este listo en el 2020, pero la constratista redujo los tiempos, sin que esto significara aumentar el costo del contrato, según dijo Dominic de Prins, director de la empresa canal de Guayaquil

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, estuvo en el anuncio del fin de los trabajos y recorrió las instalaciones de la terminal portuaria, ahora el Instituto Oceanográfico de la Armada se encagará de verificar que el canal tenga la profundidad esperada.