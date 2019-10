Paola Pabón fue detenida para investigaciones

La madrugada de este lunes 14 de octubre, la Fiscalía con apoyo de la Policía Nacional, detuvo a la prefecta de Pichicnha, Paola Pabón. En su cuenta de Twitter la misma funcionaria confirmó el hecho. "Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. me llevan detenida sin pruebas".

"No es casual que la semana pasada Correa, (Ricardo) Patiño, (Virgilio) Hernández y (Paola) Pabón, integrantes del gobierno anterior y todos aquellos que saquearon los recursos del Estado, hayan estado en Venezuela, seguramente para recibir las órdenes del sátrapa, del dictadorzuelo, del sinvergüenza de Caracas que tiene sumida a su población en el hambre y la desesperación", dijo Moreno.

Pabón también subió un video en facebook en el que se puede ver a policias y militares dentro de la vivienda que le piden que entregue su teléfono y que posteriormente se la llevan detenida. Aún no se conoce cuál es el delito del que se acusa a la funcionaria.

Durante los allanamientos se detuvo también a Christian G. y Pablo D. y se lavantaron indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación.

Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma: https://t.co/nO6GqIKE8z #SOSEcuador

— Paola Pabón (@PaolaPabonC) October 14, 2019