Ocho policías fueron retenidos por integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito. Se trata de siete hombres y una mujer, quienes permanecen custodiados por guardias indígenas. El comandante del distrito Eugenio Espejo, quien está en ese grupo, indicó que se encuentran bien.

"Hombres y mujeres de los pueblos y nacionalidades, compañeros y compañeras, les digo con coraje y con valentía, con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso, ladrón", así inició la intervención de Jaime Vargas, presidente de la Conaie. “Con mi pueblo, Lenín Moreno, con los indígenas no se juega, con la CONAIE no se juega carajo”, añadió el dirigente.