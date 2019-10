Los indígenas agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) mantienen una "movilización indefinida", contra las reformas económicas del Gobierno, aseguró este sábado el presidente de esa agrupación, Jaime Vargas.

El presidente de la Conaie anunció una movilización en protesta a las decisiones del Gobierno y censuró las detenciones a dirigentes que se han realizado desde el jueves.

Vargas no está de acuerdo con la decisión de los transportistas de suspender la paralización: "No sé a qué están jugando, pero no entendemos a esa gente porque ellos buscan simplemente ingresos económicos de ellos, los bolsillos de ellos; nuestro interés no va (por) ese camino", anotó antes de apuntar que los indígenas están en coordinación con otros sectores sociales para continuar protestando.