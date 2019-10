La mañana de este martes 1 de octubre, la asambleísta Martía José Carrión, anunció su renuncia a la presidencia de la Comisión Permanente de Derechos de los Trabajadores, tras 5 meses de no sesionar. "He presentado la renuncia al presidente de la Asamblea Nacional y tendrá que ser tramitado por la comisión al ser de orden irrevocable. Es importante dar gobernabilidad a la Asamblea y ojalá que el resto de comisiones que también tienen conflictos puedan buscar una salida".

"Hemos intentado por todos los medios posibles que los asambleístas se comprometan con las demandas de los trabajadores. Ellos han considerado que no es el momento de participar de las sesiones de la comisión. A mi criterio eso ya queda en el trabajo de cada uno", afirmó Carrión.

En días anteriores, se conoció que más de $75 mil habría gastado la Asamblea Nacional en las dos comisiones legislativas que no trabajan por diferencias internas, María José Carrión, quien era hasta ese momento presidenta de la mesa de los Trabajadores se negaba a renunciar, aunque los otros miembros no acudan a las convocatorias.

La asambleísta había reiterado hace unos días que no renunciaría a ser la titular de esta mesa legislativa, aunque ocho legisladores de esta comisión pidieran su renuncia.

"En mi vida no renunciaré a defender los derechos de los trabajadores. No renunciaré a defender los derechos de los obreros, de las mujeres trabajadoras, del trabajador informal. Eso ha sido una consigna de vida, por lo tanto difícilmente a mi me obligarán a renunciar", dijo la legisladora ante los medios de comunicación presentes.