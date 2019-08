Alerta por intento de robo en agencia de BanEcuador

(ACTUALIZADO A LAS 12H00 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019

CON DECLARACIONES DEL MINISTRO DE GOBIERNO SUBROGANTE)

Momentos de conmoción vivieron los habitantes del cantón Naranjal, provincia del Guayas. Una alerta de asalto con amenaza de bomba en una agencia de la banca pública, BanEcuador, alteró las actividades cotidianas de los alrededores.

Según información extraoficial, los presuntos delincuentes habían sometido a varias personas, que mantenían como rehenes, y los habrían obligado a entregar el dinero de la caja fuerte. Ante ello, la Policía Nacional activó los protocolos correspondientes.

En rueda de prensa desde Santa Elena, sede del gabinete ampliado del Ejecutivo, el ministro de Gobierno subrogante, Patricio Pazmiño, informó que no se concretó el robo y que no hubo víctimas. Asimismo, aclaró que no hubo rehenes ni secuestros.

Sobre los presuntos chalecos con explosivos, colocados a dos servidores de la agencia bancaria, explicó que se analiza el material encontrado. Preliminarmente, descartó que se trate de explosivos, pero faltan otras pruebas por hacer. Se hizo una detonación controlada y ahora se analizan los restos de los chalecos.

Previamente, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que se restableció el orden, mientras que el presidente de BanEcuador, Jorge Wated, indicó que el robo fue truncado y que hasta el momento, no existen víctimas ni otro tipo de pérdidas.

Se restablece el orden en #Naranjal @PoliciaEcuador y @MinGobiernoEc ofrecerán detalles en las próximas horas. https://t.co/sEETTrWm15 — María Paula Romo (@mariapaularomo) August 30, 2019

En relación al suceso ocurrido en nuestras oficinas de @BanEcuadorBP en Naranjal, ya la @PoliciaEcuador está a cargo tratando el tema, hasta ahora no existen pérdidas ni humanas ni materiales. Robo truncado, vamos con todo contra la delincuencia @mariapaularomo @PedroPabloDuart — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) August 30, 2019

Este hecho ocurre un día después de que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que los militares se suman al control en las calles, como parte de la lucha contra la inseguridad del país.