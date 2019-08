Padres de Anahí esperan el reencuentro en Quito

Los padres de Anahí Jazmín, la niña desaparecida en Quito y encontrada en El Coca, se reencontrarán con la menor la tarde de este jueves 15 de agosto. Agentes de la Policía Nacional serán los encargados de trasladar a Xavier Miranda y Paola Alanuca, quienes esperan ansiosos la cita.

Anahí Jazmín fue hallada la tarde del miércoles 14 de agosto del 2019 en la provincia de Orellana. La ministra de Gobierno María Paula Romo anunció, a través de su cuenta en Twitter, sobre la localización de la pequeña. Agregó que hay dos mujeres detenidas, una de ellas menor de edad.

Al respecto, una prima de la madre, informó a medios locales que las autoridades no tenian pistas del paradero de la niña y únicamente ayudaron con el rescate. "Lastimosamente no puedo decir que fue gracias a las autoridades porque por las autoridades no tendríamos noticias, no tenían pistas, no nos daban informe de nada. Yo creo que gracias a las amistades, a lo que nosotros hicimos como familia se pudo lograr. La Policía sí hizo el rescate pero porque ya tenían la información. Un conocido, amigo de años, me supo ayudar me dijo que la bebé estaba ahí, que está bien, que la tiene tal persona", expresó la familiar.