Gobierno anuncia creación de centros de rehabilitación

Autoridades del Ejecutivo presentaron un programa para la prevención sobre las adicciones a través de ferias móviles. Se llama 'Bus de la Prevención' y el acto fue encabezado por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner; la ministra de Salud, y la representante del Comité Interinstitucional Drogas, Catalina Carlos Valenzuela. Además, anunciaron la construcción de cinco nuevos centros de rehabilitación para adictos a las drogas y alcohol.

El vicepresidente Sonnenholzner enfatizó que la prevención es la vía para que los jóvenes y adolescentes no consuman drogas. Según el Gobierno, hay 12 centros de rehabilitación en donde tratan a más de 500 personas, pero no es suficiente pues no todos consiguen cupo.

El ministerio de Salud asegura que hasta el momento han podido rehabilitar a más de mil jóvenes con problemas de adicción a las drogas, pero señalan que han detectado 100 clínicas de rehabilitación clandestinas en todo el país que no cumplen con las condiciones para eficientes tratamientos.