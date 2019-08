Romo critica acción judicial en caso de falsa ambulancia

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, criticó la actuación de la fiscal que llevó el caso del ingreso de una falsa ambulancia cargada de objetos prohibidos al Centro de Privacion de Libertad Regional Guayas, ocurrido el 2 de enero de 2019.

"La fiscal Jacinta Andrade Matute ha decidido que no hay ningún responsable en ese caso. No hay acusación para nadie en ese caso", sostuvo la funcionaria quien cree que no existió una adecuada administracion de justicia en esta investigacion.

Este suceso llamó la atención de la ciudadanía luego de que se viralizara un video de seguridad en el que se observa cuando un agente policial conversa con el conductor del vehículo y se permite que la furgoneta avance; más adelante varios hombres vestidos como policías bajan cajas del automotor, entre ellas un congelador y un televisor.

En el automotor también se movilizaban dos mujeres vestidas de enfermeras.

medidas sustitutivas. Cuando se conoció el caso, 21 policías en servicio activos fueron procesados , pero 13 de ellos salieron de la cárcel con

Según la Fiscalía, en total 29 personas fueron investigadas por asociacion ilícita. La mayoría de ellos funcionarios.

La instrucción fiscal de este caso concluyó el pasado 18 de mayo.

Ahora, las autoridades provinciales implementan nuevas acciones para ampliar la investigación.