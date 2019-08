Policía que pateó a presunto ladrón no será sancionado

El policía, cuyo proceder tras la detención de un delincuente fue criticado en redes sociales, no será sancionado. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, no se había pronunciado por el incidente hasta este martes 13 de agosto.

Pero luego, el sujeto fue sorprendido por el esposo de la víctima, quien es policía. En ese momento empezó la persecución hasta que lo capturó, y ya en el suelo y esposado, el policía le propina patadas.

"La Policía Nacional ha realizado más de 20 mil detenciones... impecables. No es justo que el país entero se concentre en una de esas detenciones. El servidor policial que hizo esta detención en Quevedo no siguió el procedimiento regular", admitió Romo. "La manera en la que él se condujo no es lo que está previsto en los procedimientos", agregó.

Por ello, la ministra indicó que se le "van a recordar los procedimientos". Sin embargo, no va a ser sancionado o separado de la institución "porque hizo su trabajo". "Se enfrentó a la delincuencia y tuvo una reacción humana. Esperemos de la Policía, por supuesto, cada vez más profesionalismo, pero los policías esperan de nosotros más respaldo", sentenció Romo.

La ministra indicó que el gobierno le da todo su respaldo a la Policía Nacional para hacer su trabajo y agregó que espera que la ciudadanía también, "que le permita hacer su trabajo y que juzguen su trabajo en el marco general en el que lo desarrollan".

Esta acción calificada como "excesiva" produjo un debate en redes sociales. Hubo quienes defendían el proceder del gendarme y otros que lo criticaron.