Asamblea posterga votación del Código de la Salud

El presidente de la Asamblea, César Litardo, resolvió este jueves 8 de agosto suspender nuevamente la votación del Código de la Salud. Esta es la tercera vez que el Legislativo aplaza la decisión.

Temas como el vientre subrogante, las emergencias obstétricas en casos de aborto, el uso del cannabis medicinal o la definición sexual en casos de ambigüedad generan desacuerdos entre los legisladores.

“Hubo algunos temas que no se pudieron consolidar. Me parece que en la gran mayoría hay acuerdos; también hemos creído conveniente suspender y no poner en riesgo un proyecto que tiene tantos años”, dijo Litardo.

Hasta este 7 de agosto se conocía que los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) iban a votar en contra del cuerpo legal. Los de Creo iban a votar para aprobar los textos que se habían presentado. Los de Alianza País mantenían sus dudas.

La normativa cuenta con más de 450 artículos.