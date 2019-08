Presidente Moreno pide paciencia por pago de incentivos jubilares

El presidente Lenín Moreno, en el marco de la sesión solemne por los 199 años de Independencia de Esmeraldas, aseguró que su Gobierno “está cumpliendo con el pago de los incentivos jubilares”, aunque pidió “un poco de paciencia y que se tome en cuenta que los montos son altos y que la deuda corresponde a los compromisos que adquirió el gobierno anterior”.

Asimismo, destacó que en su Gobierno “se puede criticar libremente al poder sin que existan consecuencias por ello”.

"Es una deuda que generó el Gobierno anterior y no pagó ni un solo centavo. Nosotros estamos cumpliendo. No es fácil pagar 1400 millones dólares para cubrir el 40% de los ingresos popr concepto de afilaición. No es fácil tampoco tener 1.100 millones de dólares al contado para poder cumplir con esa deuda que miserablemente generaron en el Gobierno anterior", dijo el presidente Moreno.