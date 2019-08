Al menos 200 mil venezolanos deben legalizar su estatus en Ecuador

Migrantes venezolanos apresuran su ingreso a Ecuador antes de que la visa sea un requisito obligatorio. Mientras tanto, quienes ya viven en el país, agilizan los trámites para regularizar su situación.

En el Puente Rumichaca, las autoridades alistan un plan de contingencia, ya que en los próximos días se espera que el flujo de migrantes venezolanos aumente, esto debido a que el decreto que exige visa a ciudadanos de ese país entrará en vigencia este 26 deagosto.

Aunque los migrantes saben que por ahora el ingreso es fácil, temen por el trámite que se les viene después. "Ir a sacar el papel es engorroso y dramático", dijo José Rondomárquez, migrante venezolano.

Daniel Regalado, presidente de la Asosiación Civil de Venezolanos en Ecuador, indica que al menos 200 mil de sus compatriotas deberán regularizar su situación en el país. "Esto se hace vía web y si el sitio no está activo, no se puede tramitar y los pasaportes no llegan en tres meses".

María Eugenia Socas, quien llegó a Ecuador hace dos años, asesora voluntariamente en la gestión de los documentos a otros migrantes y ccuenta que en la última semana ha recibido 55 solicitudes de ayuda. "La página para sacar los antecedentes solamente acepta 7000 sitios diarios".

Para Ecuador, brindarles atención en salud y educación, además de seguridad e inclusión económica y social, representó $76.823.009 el año pasado, de acuerdo con el Informe gubernamental sobre la Emergencia Migratoria Venezolana.

El decreto da un plazo de ocho meses , es decir hasta el 31 de marzo de 2020 para la regularización de venezolanos que ya se encuentren en el país, esto previo a un censo voluntario ciudadano que iniciará en los próximos días.