Jubilados mantienen huelga en espera de acuerdo

Los maestros jubilados mantienen la huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea Nacional, para exigir el pago de sus incentivos. Sus representantes mantienen diálogos con enviados del Gobierno y del Legislativo, pero no declinarán la medida hasta que se les dé una solución a sus requerimientos.

El Gobierno propone pagar en bonos $240 millones de los $350 millones que ofreció cancelar en este 2019, es decir $110 millones en efectivo. Pero los maestros retirados exigen que el pago en efectivo sea por el total.

Moisés Almache, uno de los jubilados, anunció su decisión. “Yo he tomado la decisión, porque no nos hacen caso, que el 10 de agosto que se conmemora el primer grito de Independencia, yo me voy a crucificar en la plaza Grande, con clavos, no con sogas”.

Mientras que el jubilado que presentó un quebranto, este martes, en su salud, tuvo que declinar la huelga por recomendación médica.

Según cifras que manejan los asambleístas, son 18.700 los maestros que no han recibido sus incentivos jubilares.

Se prevé que al final de esta tarde se conozca sobre un acuerdo.