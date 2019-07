Ecuador perdonará multas a venezolanos en situación irregular

Ecuador perdonará multas a venezolanos que permanecen de manera irregular en su territorio con miras a que puedan legalizar su estadía, informó este viernes la ministra del Interior, María Paula Romo.

"Se está perdonando las multas migratorias que todas estas personas han acumulado", dijo Romo en rueda de prensa en Quito. Los migrantes que superan el máximo de 180 días que les da Ecuador para permanecer como turistas deben pagar una multa de unos 800 dólares por permanecer en forma irregular. "Si no salieron del país (al ser notificados) acumulan multas que en este momento se convierten en un conflicto por el monto que tienen y solamente llevan a miles de personas a entrar en otras condiciones de irregularidad", agregó la funcionaria.

Este viernes 26 de julio se hizo público el contenido del Decreto Ejecutivo 826 el cual establece requisitos para aquellos ciudadanos venezonalos que deseen ingresar al Ecuador.

El documento firmado por el presidente Lenín Moreno el 25 de julio anterior indica que las medidas de regulación migratoria entrarán en vigencia en un plazo de 30 días, desde la fecha en que ingrese al registro oficial el documento.

Los ciudadanos venezolanos podrán presentar en los puntos de control migratorio cualquiera de los ocho tipos de visas que concede Ecuador a los extranjeros. Entre ellas, una catalogada de humanitaria y una especial de turismo.

Ecuador alberga a unos 300.000 venezolanos, de los cuales un tercio permanece de manera irregular, según autoridades.

Moreno estima que para fin de año habrá unos 500.000 venezolanos, lo que en su opinión "supera en mucho" la capacidad de acogida de su país, de 17,2 millones de habitantes y que destina unos 500 millones de dólares para dar atención en salud y educación a los migrantes.

Romo señaló que la imposición de visas, que todavía no entró en vigencia, y un censo de migrantes venezolanos pretenden fomentar una migración ordenada.

“Necesitamos tener cifras exactas, presumimos que han entrado personas sin controles, sin requisitos, sin pasar fronteras regulares. Parte de tener una migración regulada es que todas las personas tengan un registro”, aclaró la Ministra.

"No queremos crear un ambiente de caos, no queremos crear un ambiente de persecución, no queremos crear un ambiente de violencia. Todo lo contrario, pongámonos en orden", señaló.

Actualmente los venezolanos ingresan a territorio ecuatoriano con su cédula de identidad. En agosto pasado, Quito exigió la presentación de pasaporte, pero la medida fue suspendida por una decisión judicial.

La amnistía migratoria beneficiará a los venezolanos "que no hayan violado las leyes del Ecuador", hayan ingresado regularmente a través de los puntos de control y se encuentren en condición irregular por haber excedido el tiempo de permanencia otorgado, quienes podrán optar por una visa gratuita de residencia temporal por razones humanitarias.