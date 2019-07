Justicia indígena a sospechosos de robo en Otavalo

Tres presuntos asaltantes extranjeros fueron sometidos a la justicia indígena en Otavalo, provincia de Imbabura. Los sospechosos fueron capturados por los habitantes de la comunidad Peguche, la madrugada de este lunes 22 de julio de 2019, cuando intentaban huir a bordo de un vehículo que habrían robado minutos antes.

Con vendas en sus ojos, atados de manos y en medio de la calle, los tres venezolanos esperaron el veredicto de la asamblea indígena de la comunidad. La víctima, luego de reconocer a los sospechosos, narró lo sucedido.

"Me encontraba llegando a mi hogar, aproximadamente a la 01:30 de la madrugada. cuando yo abrí la puerta de mi casa, salieron dos personas en moto y me apuntaron con una pístola en la cabeza. me dijeron, haces algo y te mueres", señaló el supuesto perjudicado.

Los extranjeros se accidentaron en el auto que supuestamente habían robado minutos antes. En ese momento decenas de moradores los capturaron para someterlos a la justicia indígena, luego de una persecución.

Jofre García, jefe del distrito Valle del Amanecer señaló: "estamos precautelando la seguridad y sobre todo la no vulneración de los derechos de los presuntos causantes de este incidente".

Luego de tres horas de deliberación, la asamblea resolvió trasladarlos por las principales calles del pueblo hasta el estadio de la comunidad, para el inicio de la purificación. Tras un baño con agua helada y golpes de ortiga siguieron los azotes. Fueron más de 20 para cada uno. Todo bajo la vigilancia de agentes de la Policía Nacional.

La asamblea resolvió, además, desterrar en un plazo de tres días a los extranjeros radicados en Peguche. Luego del castigo, los acusados fueron entregados a la policía mientras que la motocicleta en la que habrían perpetrado el asalto, fue quemada.