450 estudiantes estafados por agencia de viajes en Quito

Más de 450 estudiantes de 8 colegios de Quito habrían sido estafados por una agencia de viajes. Los jóvenes pagaron por paquetes turísticos como viaje de fin de curso y graduación, pero el viaje no se concretó.

Zoila Camacho es una de las tantas madres de familia que confió en una agencia de viajes. Su hijo, con todo su curso, debía viajar este 6 de julio a Bávaro en República Dominicana como regalo de graduación del colegio, sin embargo se enteraron que fueron estafados. Desde inicios de año, cada padre de familia había pagado, en cuotas, 1500 dólares por cada estudiante.

No es el único caso, pues 450 jóvenes de 8 colegios de Quito tenían viajes a diferentes destinos con la misma agencia. El presidente de padres de familia de uno de los colegios recibió una notificación del dueño señalando que:

“Lamento profundamente comunicarles no poder completar todos los servicios contratados, nuestra agencia de turismo ha sido víctima de estafa también, este particular nos ha puesto en la lamentable situación de no poder contemplar los pagos”.

Ante esta situación, varios padres de familia se acercaron a la agencia de turismo y ya estaban cerradas las puertas. El propietario de esta agencia ya tuvo un juicio por estafa en el 2002.

Una madre de familia de otro colegio dice que a su hijo le falta un año para graduarse y realizar el viaje de fin de la secundaria, pero junto a 30 padres empezaron a pagar el viaje por los grandes descuentos y promociones que hacía el dueño de la agencia.

El primer grupo de chicos debe salir a su viaje este lunes 1 de julio. Ahora hacen rifas, comidas solidarias a través de redes sociales para tratar de recaudar fondos.

Se calcula que el perjuicio económico asciende a medio millón de dólares.