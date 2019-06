Economía de Ecuador crecerá en 2019 tan solo 0,2%

Los ajustes que aplica el Gobierno de Lenín Moreno provocarán que la economía del Ecuador crezca este año en tan solo 0,2%, según proyecta Verónica Artola, gerente general del Banco Central.

La reducción de la nómina en el sector público, menos el gasto de inversión estatal y el aumento del costo de las gasolinas son algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Lenín Moreno este año.

Verónica Artola, gerenta general del Banco Central, reconoce que este ajuste provocará que el crecimiento económico, que en 2018 fue de 1,4 %, sea este año de 0,2%. "Tenía que tener algún impaco en la economía por eso vemos una desaseleración, no vemos un decrecimiento nuevamente y me ratifico no es crisis, no hay que entrar en campo negativo, pero sí hay una desaceleración".

El analista Andrés Albuja agrega que la economía desacelerada se refleja en los bajos porcentajes de inflación, es decir, en una menor demanda en el mercado nacional. "Esto es producto de la ausencia de demanada. La economía es un círculo o virtuoso o vicioso. Debido a un tema de ausencia, de baja de producción, baja de empleo".

Coincide con Artola en que son medidas de ajuste fiscal que debían tomarse desde antes para tener, actualmente, mejores índices de crecimiento. "Hay que tener paciencia. Hay que salir con políticas contracíclicas. El camino no es subir impuestos, es optimizar el aparato estatal", aseguró Albuja.

Pese a este panorama, la titular del Banco Central cree que la inversión que en 2018 fue de 1.400 millones de dólares, podría llegar a los 1.800 millones en este año, incluso prevé mejores expectativas para 2020. "Desde que se firmó el acuerdo con el FMI por ejemplo, en el Banco Central practicamente recibimos entre tres a 5 inversionistas mensuales que quieren conocer más el país".

Para el segundo semestre de este año se esperan más medidas de ajuste fiscal. Serán aplicadas mediante reformas que el Gobierno enviará a la Asamblea Nacional.