FUT anuncia movilización nacional para el 6 de junio

La mañana de este 29 de mayo, durante una rueda de prensa, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), anunció una gran movilización para el jueves 6 de junio, en oposición a la reforma laboral, los despidos masivos, las privatizaciones y en defensa del Instituto de Seguridad Social.

El FUT asegura que la reforma laboral que prepara el Gobierno es un paquete impuesto por el FMI que no ha sido consultado ni aprobado por las organizaciones de trabajadores del país.

"Vamos a realizar una marcha previa a todas las convocatorias que estamos haciendo. Una preparación de una huelga nacional en contra del FMI, de las reformas laborales que no son consensuado con los trabajadores. Son propuestas por el Gobierno y las Cámaras. No concordamos con el Gobierno cuando sale a decir que nuevamente están preparando el paquete consensuado con los trabajadores y empleadores. Eso es falso", dijo Mesias Tatamues, presidente del FUT.

El FUT ha enviado una carta al presidente Lenín Moreno con propuestas para la creación de empleo, como: reducción de las tasas de interés para créditos de inversión, control de los monopolios y los oligopolios, elevar impuestos a las utilidades de los grupos económicos más grandes, entre otras.

"Hoy se pretende establecer las 40 horas semanales. Según los empresarios no se están violentando los derechos, pero lo que no dicen es que ellos durante los 10 años del correísmo y de este Gobierno, no quieren pagar horas suplementarias y extraordinarias", comentó Jose Villavicenciom presidente Unión General de Trabajadores del Ecuador.

El Comité Empresarial Ecuatoriano solicitó al Gobierno de Lenín Moreno que remita de manera urgente a la Asamblea el proyecto de reformas laborales, que fue anunciado por el Ejecutivo hace dos meses.

Los empresarios consideran que el régimen está perdiendo el tiempo en la lucha contra el desempleo. Este martes 28 de mayo de 2019 exigieron al régimen que tome decisiones sobre el paquete de reformas laborales que anunció en marzo de 2019.