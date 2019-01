Centros de matriculación atienden desde el 21 de enero

La Agencia Metropolitana de Tránsito, que opera en Quito, anunció a través de un comunicado que los centros de matriculación y revisión técnica vehicular estarán listos para ejecutar los trámites respectivos desde el lunes 21 de enero.

Los horarios establecidos para acercase a matricular el vehículo y solventar cualquier proceso son de lunes a viernes, 08H00 a 16H30; sábados 08H00 a 12H00.

El coordinador de Matriculación de la AMT, Javier Guarderas, indicó que durante este año la “calendarización” se mantendrá. Esta modalidad se basa en el último número de la placa vehicular, en donde cada usuario deberá acercarse en el mes que le corresponda.

En 2018 la AMT registró 448 000 vehículos matriculados, aquellos que no cumplieron con este trámite obligatorio, deberán sumar los siguientes valores según corresponda: $ 25 por calendarización, $ 25 por no cancelar el valor de la matrícula y 50 por no asistir a la convocatoria de RTV.

Los vehículos de uso intensivo de carga y los que prestan el servicio público de transporte comercial y de pasajeros deberán aprobar dos veces al año la Revisión Técnica Vehicular.

Además, la AMT mantendrá habilitada la modalidad de cobro online con tarjeta de crédito para cancelar valores correspondientes de Revisión Técnica Vehicular, Pico y Placa, Mal Parqueados y otras infracciones.