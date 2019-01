Testimonio de María Mercedes Cuesta sobre el aborto captura la atención de Asamblea.

Este martes 15 de enero, continuó el primer debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación, incesto y malformaciones del feto.

La intervención de la asambleísta María Mercedes Cuesta captó la atención en el Legislativo. “Es una vida humana, pero si ustedes me preguntan como mujer víctima de una violación y de abuso sistemático no puedo condenar a una mujer violada”.

Cuesta decidió hacer público el tema porque desde su experiencia entiende a las mujeres que han sido violadas. “Realmente te quitas un peso de encima muy grande porque en mi caso cuando eras chica te sientes culpable, sucia. No puedo decir que no duele. Creo que voy a encontrar paz cuando yo perdone a quien abusó de mi”.

La asambleísta está a favor de despenalizar el aborto en casos de violación. “Si me violaran hoy y saliera embarazada no abortaría. Decidiera tener a mi hijo, pero no puedo enviar a la cárcel a una mujer desesperada que ha sido violada”.

Señala que la Asamblea debería trabajar en leyes que castigue a los violadores y hacer acompañamiento a quienes sean víctimas de este delito.

Fueron algunas horas las que se debatieron en la Asamblea, no solo la despenalización del aborto en casos de violación, sino también en incesto, y malformaciones al feto.

Varios fueron los asambleístas que intervinieron. En la Asamblea también intervinieron grupos pro vida. El tema del aborto en casos de violación es el más polémico de los que integran el cuerpo de reformas al Código Orgánico Integral Penal.