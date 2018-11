Pacientes cuentan su experiencia con el uso de cannabis

Tres usuarios de cannabis medicinal contaron su experiencia a Ecuavisa y piden que este compuesto sea regularizado en Ecuador.

Un gran porcentaje de personas con enfermedades catastróficas o graves como: Epilepsia y Parkinson utilizan y compran los medicamentos a base de cannabis de forma clandestina.

Aunque la Organización Mundial de la Salud no recomienda su uso, uno de sus informes de expertos señala que el cannabis medicinal no debe ser considerado como una droga, ya que no genera adicciones.

No obstante, algunos miembros de la comunidad médica la receta, incluso en nuestro país, algo que a Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, no le sorprende.

Mientras se legaliza o no su consumo terapéutico en el país, varias familias mantienen guardada una semilla de cannabis con la esperanza de poderla sembrar en algún momento y hacer sus propios productos medicinales de esta polémica planta.