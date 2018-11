La paridad hace más emotivo el torneo, pero no mejor

La segunda etapa del campeonato ecuatoriano 2018 está a cinco fechas de terminar con cinco equipos en la pelea por ganarla y un final incierto.

Esteban Dreer, arquero de Emelec, afirmó que este es el torneo más complicado desde que llegó a Ecuador (en 2009). La teoría, que se ha propagado entre el periodismo y la hinchada, es avalada por el constante cambio de líder en la tabla y la cantidad de clubes con chances para ganar la etapa (llegaron a ser 8).

Pero, ¿Por qué sucede esto? "La irregularidad" dice el entrenador argentino Luis Soler. "No hay regularidad en ningún equipo, porque cuando alguno de esos se ubicó cerca de la punta tuvo períodos de no ganar", explicó.

"Barcelona tuvo 8 fechas sin ganar, Emelec hace 4-5 meses que no ganaba de visitante, Macará cuando llegó a la punta perdió con el T. Universitario, que era último o anteúltimo en ese momento. Católica arrancó de muy abajo, se acercó y luego perdió partidos importantes, Aucas ganó 4 partidos y después cuando jugó con Delfín, Barcelona y Emelec perdió y se cayó también. No hay un equipo que pueda sostener 4 o 5 fechas de buenos resultados", agregó el técnico.

Con esto está de acuerdo el periodista Germán Gallardo, quien afirma que la paridad de la etapa es por la irregularidad de los clubes y no por un buen nivel de los mismos. "No comparto cuando dicen que el torneo se está jugando a gran nivel futbolístico. Me parece que hay buen nivel de algunos equipos, pero la paridad tiene que ver más con la irregularidad de la mayoría de los que están peleando", argumentó.

"Si analizamos el año de los que están en la parte alta, todos han tenido momentos malos o muy malos. Es una etapa rara, irregular y emocionante", enfatiza.

Mientras que Carlos Victor Morales, periodista de Estadio TV, se lo atribuye a un nivel parejo de los equipos.

"La competencia ha sido pareja, ha habido una línea regular en varios equipos y eso es lo que los tiene peleando hasta el final. Al ver la tabla tan estrecha torna el campeonato impredecible y le da ese toque de emoción que lo pone bueno", afirma Morales.

La otra pregunta que todos se hacen es ¿quién ganará la etapa? Aunque nadie lo puede decir con seguridad, los especialistas dan su opinión al respecto.

Para Morales el candidato es Liga de Quito. "Por una cuestión de calendario lo veo como opción de ganar la etapa y quedar campeón directo. Es al equipo que yo particularmente le veo muy seria opciones para ganar", esgrimió.

Soler coincide en que el calendario de Liga de Quito le favorece al jugar contra equipos que están en los últimos puestos, sin embargo aclara que no hay un favorito claro. "Está muy difícil, no se puede hacer un análisis", aseguró antes de hacer una observación importante en la definición del ganador.

"Nadie toma en cuenta que al suspenderse la fecha del 18 de noviembre, casi todos los equipos juegan dos partidos de local o dos de visitante. Por ejemplo, a Barcelona le aplazan el partido que juega con el D. Cuenca de local y tiene que viajar dos veces a la altura sin jugar ese duelo como local, entonces es una ventaja que dan. Otros equipos, en cambio, salen favorecidos porque tienen dos encuentros seguidos en su estadio", analiza el adiestrador argentino, quien precisó que la medida de aplazar esa jornada es correcta en favor de la selección ecuatoriana.

En cambio, Gallardo pone dos candidatos, Emelec en primer lugar, seguido por Delfín. "Veo mejor por fixture y tema futbolístico a Emelec porque ha levantado mucho y sobretodo ha crecido en la parte psicológica y anímica", menciona.

"En segundo lugar a Delfín porque está jugando bien, aunque tiene un par de partidos bravos", sentencia.

En lo que coinciden los tres es que esta igualdad que hay al momento, hace que la definición sea más emocionante, atractiva e incierta. Habrá que esperar que sucede en las jornadas siguientes y cuántos son los clubes que llegan a la útlima fecha con posibilidades de ganar la etapa.

