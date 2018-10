Gobierno ha invertido $325 millones en créditos por terremoto

El Secretario Técnico de la Reconstrucción, José Herrera, señaló que el gobierno de Lenín Moreno ha entregado 325 millones de dólares en fondos para créditos para los afectados del terremoto de abril de 2016 y que este dinero se suma a otros 302 millones entregados para ese mismo fin en la administración de Rafael Correa. "No podemos generalizar al decir que no existe inversión, pero 325 millones en créditos para sector comercial, industrial, pimes no es cifra despreciable".

Esta fue la respuesta que le dio a los representantes de cantones afectados de Manabí y Esmeraldas que estuvieron en Quito la semana anterior, tras señalar que ha pasado dos años, no les han dado nada y que el proyecto de créditos para la reactivación aun no tiene respuesta.

Herrera se refirió a ellos como miembros de la Asociación de Reactivación Económica y social de Manabí (Aresma) y señaló que se ha cumplido con la entrega del 80% de lo estipulado en el plan de reconstrucción cuya meta era atender 45.455 viviendas.

Además, descartó que la gente este viviendo en medio de escombros. “Cuando se realizó la demolición se pagó por desalojo. No existen escombros post terremoto”.

Finalmente, informó que para el cantón Muisne se ha construido un subscentro de salud y 350 viviendas de 1200 previstas para evacuar a los habitantes de la isla al continente.