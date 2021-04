Según ella, él dijo: "Soy pastor y me ocupo de los intereses de la familia de ella. Hablo porque quiero que me digas si algún niño se le acerca. Quiero saber si hay un niño que le envía una carta, esas cosas. Como ella fue abusada en otra escuela, tengo esta preocupación".

Júlia dijo que respondió de manera protocolaria. "En primer lugar, soy intérprete y no le rindo cuentas a usted. Si tiene alguna pregunta, puede acudir a la dirección de la escuela". El hombre no estuvo de acuerdo, pero intentó acercarse a ella para hablar sobre el tema en otras ocasiones.

Señales

Maldita y culpable

"Ella (la madre) me maldijo, gritó y dijo que no me creyeran porque el pastor solo quería ayudar a la familia. Fuimos a la comisaría para hacer el examen físico de la niña ese mismo día y se encontró que ella había sido violada", dijo la maestra.

Un problema frecuente

"En 2002, una niña me dijo que se había acostado con su papá y su mamá y que él la acariciaba. Luego me preguntó si es normal sentir dolor al orinar. Le dije que no. La llevaron al Consejo de Tutela y los exámenes demostraron que tenía VPH, contagiado por su propio padre", dijo.

"Con la terapia entendí que estoy en este entorno, pero no soy uno de ellos. Solo soy un canal y entiendo mi rol como parte de esta intermediación entre el alumno y los órganos responsables. Ya no me apropio de eso. Cuando hice esto, me salió una úlcera y pensé que me iba a morir. No es que no me duela ni me afecte, pero trato de poner un límite", dice la intérprete.