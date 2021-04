Añadió que un escaneo también había detectado al submarino a 850 metros, más allá del límite de profundidad al cual podría sobrevivir.

"Encontramos varias piezas que se creen que son partes o componentes que estaban fijos al submarino y no se hubieran separado de la nave si no hubiese presión externa o una grieta en el lanzador de torpedos", declaró Margono.

Entre la evidencia que encontró había un derrame de aceite y objetos que no pertenecen al público en general alrededor de un radio de unos 16 km, por donde no ha pasado ninguna otra nave.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de sobrevivientes, contestó: "No sabemos sobre la condición de las víctimas porque no hemos encontrado ninguna de ellas. Así que no podemos especular", y añadió, "Pero con (el descubrimiento) de estos artículos, uno puede llegar a sus propias conclusiones".