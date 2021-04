El presidente de Perú, Francisco Sagasti, afirmó este martes 20 de abril que en su país "no es posible" ordenar un nuevo confinamiento ante el embate de la segunda ola de la pandemia de la covid-19, tanto por razonas económicas como epidemiológicas.



"Por razones económicas no es posible, pero tampoco por razones epidemiológicas tiene un impacto tan grande como se imagina alguna gente", señaló el mandatario durante una visita de trabajo a la ciudad de Pucallpa, en la región amazónica de Ucayali, a donde llegó con un lote de vacunas del laboratorio AstraZeneca.



El mandatario recordó que "en todo el mundo en este momento se está viviendo una nueva ola de contagios, una nueva ola de hospitalizaciones, una nueva ola de fallecidos" y dijo que esa situación se presenta incluso "en países que eran considerados antes como el ejemplo, como Uruguay o como Chile".



- Se hace "todo lo posible" -



Mientras que Perú ya reporta 1,7 millones de infectados y más de 57.500 decesos por la pandemia, Sagasti defendió que las autoridades están haciendo "todo lo posible... para evitar la propagación de este virus y para evitar mayores contagios".



Acotó que las medidas se toman a partir de evaluar constantemente la situación en cada provincia y siempre sopesando "eso con el impacto económico, el impacto incluso psicológico que eso tiene en las personas".



"No creo que sea justo indicar de que las medidas no están teniendo éxito, lo que sucede es que si no las hubiéramos tomado, como vemos en otros países, como Brasil por ejemplo, o en la India, la situación hubiera sido muchísimo peor", remarcó en referencia a las críticas que recibe su gestión ante el incremento de contagios y fallecidos por la pandemia.



- No es un "concurso de popularidad" -



Sagasti también afirmó que su gobierno no está "en un concurso de popularidad", al comentar un sondeo privado de opinión que indicó que solo cuenta con un 24 % de aprobación ciudadana.



"Nosotros estamos gobernando para la ciudadanía en general, y si bien las encuestas son siempre una señal valiosa, no estamos preocupados, no estamos en un concurso de popularidad ni de aprobación", enfatizó.



Agregó que su régimen está preocupado "por trabajar en serio, muchas veces en silencio, porque a veces no hay cosas que decir, porque no se han concretado todavía".



Sagasti llegó a Pucallpa para participar en la entrega de 21.990 dosis de un primer lote de 260.000 vacunas del laboratorio AstraZeneca que han llegado al país enviados por el Mecanismo Covax y que se destinarán a inmunizar a los ancianos de esa región.



"Después de haberlo dicho hace algunos días, que tan pronto lleguen las vacunas de AstraZeneca se repartirán por todo el país, verán que lo estamos haciendo", señaló.



- Vacunas para todo el país -



Tras entregar las dosis en Pucallpa, dijo que pronto llevará otros lotes de AstraZeneca a las regiones andinas de Huancavelica y Ayacucho, así como a las norteñas Piura y Tumbes, y que luego estas vacunas se distribuirán "por todo el país".



"Hoy empezamos a llevar esperanza a más regiones del Perú", afirmó en un mensaje publicado en Twitter, en el que también recordó que las dosis que envía cada semana el laboratorio Pfizer ya han sido llevadas a seis regiones que cuentan con la cadena de frío necesaria para preservar esa vacuna.



Perú comenzó su campaña de inmunización en febrero pasado con un millón de dosis de Sinopharm que han sido aplicadas al personal sanitario, mientras que ha destinado los lotes de Pfizer a vacunar a militares, policías, bomberos y mayores de 80 años.



El gobierno peruano ha firmado, hasta el momento, contratos para recibir 48,2 millones de dosis de vacunas, entre las que figuran 20 millones de Pfizer, 1 millón de Sinopharm, 14 millones de AstraZeneca y 13,2 millones del Mecanismo Covax.