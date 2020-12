La medida afecta a más de 20 millones de personas en Inglaterra y Gales.

Al anunciar esa medida, el gobierno británico vinculó el aumento de casos con la circulación de una nueva variante del coronavirus, que tendría un 70 % más de poder de contagio.

Relajación de las medidas

Lo que sucede en Reino Unido no ocurrió de repente.

La idea era que si una gran parte de la población se infectaba desarrollaría inmunidad colectiva contra el virus, aunque no se sabía cuánto dura la protección por parte de quienes contraen el virus.

Hoy, Reino Unido tiene uno de los números más altos de muertes por covid-19 per cápita en el mundo.

Medidas posteriores

"Teníamos evidencia hace una o dos semanas de que el bloqueo no fue suficiente para contener el progreso de los casos. Ya estaba claro que sería necesario un mayor control", afirma Michael Tildesley, profesor de modelos matemático de enfermedades infecciosas de la Universidad de Warwick.

A pesar de las advertencias de los expertos, el gobierno británico no llegó a endurecer las restricciones.

"Es comprensible que el gobierno quisiera permitir que la gente viera a sus familias en Navidad después del año que tuvimos. Pero Johnson debería haber sido honesto con la población y admitir que no existía seguridad en Navidad, que dependía del estado de la situación. En cambio, dio falsas garantías y animó a las familias a hacer planes que, para muchos, ahora no llegarán a buen puerto", dijo The Guardian, en un duro editorial sobre el cambio de planes del primer ministro.