Arrojan a basura dosis de vacuna rusa contra COVID

En Rusia, médicos y enfermeros rusos desconfían de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, desarrollada por el Centro Nacional de Epidemiología y Biología Gamaleya, según publican portales internacionales como infobae.com

Los profesionales de la salud, quienes fueron los seleccionados prioritarios para inocularse con la fórmula anunciada por Vladimir Putin en agosto, son ahora renuentes a presentarse a los lugares de vacunación.

Viktoria Alexandrova, una médica en San Petersburgo, dijo durante una entrevista con la cadena de noticias CNN que se vacunaría con la Sputnik V “quizás en dos años”.

Agregó: “En esta etapa, no estoy lista para vacunarme, ya que la vacuna rusa no es transparente y su efectividad no ha sido probada”, añadió.

Dos semanas atrás, Moscú abrió los primeros 70 vacunatorios del país. La prioridad la tenían los trabajadores de la salud, maestros y otros grupos de riesgo, exceptuando a los mayores de 60 años.

El fármaco todavía no está autorizado para el grupo de mayor edad, el más riesgoso de todos si contrajera COVID-19, según informó hace 6 días el mandatario ruso Vladimir Putin.

Según infobae.com, al constatar la evidencia, las autoridades decidieron expandir el “beneficio” de la inmunización hacia otros grupos: desde periodistas hasta trabajadores del transporte.

Desde entonces, solo 15.000 personas han sido vacunadas, informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Esta ciudad tiene 12 millones de habitantes.

Según el artículo periodístico, las salas se observan vacías y una preocupación crece entre las autoridades: la cantidad de dosis que deben descartarse por falta de interesados en vacunarse.

Es que una vez que un vial (frasco destinado a contener medicamentos inyectables) se abre y descongela deben utilizarse todas las vacunas. En cada vial hay cinco dosis. Al faltar gente en las filas para inocularse, las que no son inyectadas deben ser desechadas.

Una de las principales causas de esta situación, según los médicos, es que el estado liderado por Putin ha querido imprimirle un tinte político e ideológico al desarrollo de la vacuna.

La otra duda radica en que las autoridades rusas y los científicos de Gamaleya, un centro biológico de renombre, todavía no publicaron los resultados de la Fase 3, la más importante de todas y que respalda la eficacia y seguridad del fármaco. Aseguran que tiene una eficacia del 91 %, pero los informes aún no fueron evaluados por la comunidad internacional.

Las noticias sobre la desconfianza hacia el desarrollo de Gamaleya recorren el mundo, por eso algunos hospitales de Moscú ya están obligando a su personal médico a vacunarse. Por su parte, la Alianza de Médicos, el sindicato del sector, denunció este hecho.