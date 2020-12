El presidente de transición de Perú, Francisco Sagasti, reiteró este miércoles que renunciará a su candidatura a la Vicepresidencia para las próximas elecciones generales de 2021, donde se presenta con el liberal Partido Morado.

Sagasti, que acompaña la candidatura presidencial de Julio Guzmán, líder del Partido Morado, ya anunció el pasado 15 de noviembre al asumir la Presidencia interina que, en cuanto le fuese posible, renunciaría a su candidatura.

El transitorio mandatario alcanzó la Presidencia por consenso de las distintas fuerzas políticas en el Congreso para reemplazar a Manuel Merino, cuya asunción como presidente de transición generó masivas protestas después de que el mismo parlamento destituyera al expresidente Martín Vizcarra.

Sagasti ya formaba parte de la candidatura presidencial de Guzmán antes de que la sucesión acontecimientos políticos durante la crisis de noviembre le llevara a ser el presidente de manera transitoria hasta las nuevas elecciones previstas para el 11 de abril de 2021.

CUESTIÓN DE DÍAS

Por esa razón, el gobernante indicó que no puede renunciar a su candidatura a la Presidencia hasta que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro inscriba la postulación del Partido Morado con Guzmán a la cabeza.

"Hicimos una consulta legal a expertos y uno no puede renunciar a lo que no es. En este momento, yo no soy candidato hasta que lo admita el JEE. En ese momento, a los segundos que salga publicado, presento mi renuncia. Ya está preparada mi carta para presentarla", dijo Sagasti este miércoles en una entrevista a Radio Exitosa.

La normativa electoral de Perú impide la reelección inmediata del presidente y exige que mantenga neutralidad política durante el proceso electoral, por lo que Sagasti se ha desvinculado temporalmente del Partido Morado, del que es congresista desde enero de 2020, cuando fue elegido en las elecciones parlamentarias extraordinarias.

Además de Sagasti, la candidatura presidencial de Julio Guzmán la completa la exministra de Educación Flor Pablo como aspirante a la primera Vicepresidencia.

PLAZO CERRADO

El martes 22 de diciembre finalizaba el plazo para la inscripción de candidaturas para las próximas elecciones nacionales, que servirán para elegir para el periodo 2021-2026 a un presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos.

Algunas inscripciones no han sido admitidas en primera instancia por errores u omisiones en la documentación presentada, como fue el caso de la candidatura de Keiko Fujimori, del partido fujimorista Fuerza Popular, al que se le dio de plazo dos días para subsanar las observaciones.

Para estas elecciones Perú marcará un récord de candidaturas con hasta 23 candidatos, entre ellos el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), la líder de la izquierda peruana Verónika Mendoza, el exportero de fútbol George Forsyth y el empresario César Acuña.