En las últimas horas, un video se ha viralizado en las redes sociales, donde se observa el momento que un hombre con COVID-19 muere en las puertas del Hospital General de México.

El señor de 62 años llegó a la clínica junto a su familia y unos paramédicos, luego de que un servicio de asistencia les informara que había disponibilidad de camas en el lugar. Cuando trataron de ingresarlo, los médicos le negaron la entrada y mencionaron: "No tenemos la capacidad ahorita para atenderlo, no lo podemos atender señor".

"No tenemos camas, no contamos con el servicio para poderlos atender. Si trae ventilador, sin problema. Estamos saturados", comentaban los médicos en la recepción del hospital. Segundos después, una persona dice que ya no se puede hacer nada porque el paciente falleció.

En el video también se observa el momento que sus hijos se despiden: "Descansa papi, no te preocupes por nosotros. Vamos a estar bien", dijo uno de ellos. Mientras que otro se lamenta por no haber conseguido la atención médica: "Hicimos todo lo que pudimos pa, te lo juro".