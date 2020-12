En Nueva York, un hombre aparentemente se suicidó cortándose el cuello con una sierra para metales, debajo de la pasarela Glade Arch del Central Park.

Según el diariony.com, un corredor descubrió el cuerpo del hombre, de 41 años, boca arriba y con un corte en el cuello, cerca del Met Museum, aproximadamente a las 10H00 del lunes; tras lo cual llamó al 911.

La Policía informó que el cuerpo tenía una sierra para metales en la mano izquierda, cubierta de su propia sangre.

“Según las heridas que tenía, parece como si se hubiera abierto el cuello con una sierra”, indicó un portavoz de la Policía de Nueva York.

El diario New York Post señala que no se encontró ninguna nota de suicidio en el lugar. Una investigación preliminar no reporta ningún signo de asalto.

La oficina del médico forense no ha determinado oficialmente la causa de la muerte del hombre, que todavía no ha sido identificado, según los medios.