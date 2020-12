El Ministerio de Salud de Colombia ha confirmado este miércoles 9 de diciembre el fallecimiento de otras 150 personas a causa del coronavirus en el país, así como 7.523 nuevos casos.



En esta última jornada, Colombia ha expedido 9.271 altas hospitalarias, lo que sitúa en 1.287.597 el número de recuperados de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia.



Según el último balance epidemiológico ofrecido por las autoridades sanitarias, en Colombia 1.392.133 personas se han contagiado del coronavirus, de las cuales 38.308 son pacientes que han perdido la vida.



Por otro lado, la cartera de Salud ha confirmado que, actualmente, 62.909 casos siguen activos.



También este miércoles el presidente de Colombia, Iván Duque, se ha referido a la estrategia de vacunación que está previsto siga el país, que contempla el primer trimestre de 2021 como primera etapa de vacunación, y ha detallado que "el mensaje es vacunación, y vacunación financiada por parte del Estado".



Duque ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población tras asegurar que "nadie se va a quedar sin una atención oportuna en el sistema de vacunación".



"La razón por la cual nosotros no estamos haciendo alarde es porque hasta que no esté cerrada al ciento por ciento cada negociación, no la vamos a divulgar porque muchas de estas conversaciones se tranzan a través de acuerdos de confidencialidad", ha añadido el presidente.