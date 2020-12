El presidente de Venezuela Nicolás Maduro llamó 'mequetrefe y pelele' a Lenin Moreno debido a que el presidente ecuatoriano aseguró que "no estaban dadas las condiciones" para celebrar unas elecciones parlamentarias en ese país.

"Perdón, ¿quien es Lenin Moreno en la política internacional?, ¿Quien es Lenin moreno en Ecuador?. No me hables de un 'pelele' como Lenin Moreno que no existe en la historia. No es Lenin Moreno es Donald Trump", afirmó Maduro.

"Lo dice el presidente de los Estados Unidos, no lo dice Lenin Moreno el 'pelele' y 'mequetrefe'", agregó.

Esto se dio durante una rueda de prensa donde una periodista, de la cadena Globovisión, le estaba diciendo la opinión de Moreno sobre los comicios realizados en Venezuela el fin de semana pasado.

Incluso Maduro no dejó que la comunicadora terminara su intervención.

Tras estas declaraciones, la Cancillería de Ecuador respondió la tarde de este lunes y ratificó su postura ante las elecciones que se realizaron en Venezuela.

Mira la reacción completa:

La democracia, la lucha contra la corrupción y la nueva política son el rumbo que el Ecuador ha tomado y que han generado insultos personales y reacción negativa por parte de esa antigua política que ha destruido Latinoamérica. — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) December 7, 2020